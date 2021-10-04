Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що справа не нова. Мінський суд засудив Ференця ще 20 вересня.

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Справа – політично вмотивована

Того ж дня МЗС висловило протест білоруській стороні.

Ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було,

– наголосив Ніколенко.

Вже подали апеляцію

Дипломат додав, що наразі вирок не набув чинності. Адвокати вже подали апеляційну скаргу.

У МЗС обіцяють, що продовжать захищати інтереси українця усіма доступними засобами задля його звільнення.

У чому звинувачують Ференця

Українцю приписують участь у протестах в Мінську. Нібито у серпні – вересні 2020 року він "порушував громадський спокій і блокував рух транспорту, перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій".

Крім того, його звинувачують у створенні і веденні телеграм-чату, де обговорювали мітинги.

За це суд засудив українця до позбавлення волі на 3 роки. Його хочуть помістити у виправну колонію в умовах загального режиму.

Зауважимо, протести спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року після президентських виборів. Люди виходили на вулиці, а силовики жорстоко били їх та затримували. Це відбувалось протягом кількох місяців.