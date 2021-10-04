Представитель МИД Олег Николенко отметил, что дело не новое. Минский суд приговорил Ференца еще 20 сентября.

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Дело – политически мотивированное

В тот же день МИД выразил протест белорусской стороне.

Мы считаем дело украинца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Доказательства вины приведены не были,

– подчеркнул Николенко.

Уже подали апелляцию

Дипломат добавил, что пока приговор не вступил в силу. Адвокаты уже подали апелляционную жалобу.

В МИД обещают, что продолжат защищать интересы украинца всеми доступными средствами для его увольнения.

В чем обвиняют Ференца

Украинцу приписывают участие в протестах в Минске. Якобы в августе – сентябре 2020 года он "нарушал общественный покой и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций".

Кроме того, его обвиняют в создании и ведении телеграм-чата, где обсуждали митинги.

За это суд приговорил украинца к лишению свободы на 3 года. Его хотят поместить в исправительную колонию в условиях общего режима.

Заметим, протесты вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года после президентских выборов. Люди выходили на улицы, а силовики жестоко избивали их и задерживали. Это происходило в течение нескольких месяцев.