Главред "Эха Москвы" Венедиктов анонсировал "возможное" интервью со Светланой Тихановской. Это российское медиа не является одним из самых одиозных, скорее, наоборот, оно достаточно либеральное, однако то, что радиостанция напрямую связана с "Газпромом" – секрет Полишинеля. Из той же оперы секрет, с кем связан "Газпром".

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Как медийщик, я очень хорошо понимаю, что интервью в определенных СМИ и с определенными участниками – это такой своеобразный жанр дипломатии. Ни к чему не обязывающий, но как бы намекающий. Тем более, Алексей Венедиктов даже не сказал, что разговор обязательно будет, он пока "возможен". И этим "возможен" на соответствующем языке Москва явно дает понять Минску: возможно многое.

Нет сомнений в том, что сегодняшний анонс – продолжение начавшей разворачиваться медийной схватки между Минском и Кремлем. Мы об этом же говорили вчера, однако в контексте одного отдельного случая – "ответа" белорусской пропаганды на критику их руководителя на НТВ, в виде издевок над Путиным не в политическом, а в личностном плане.

Так вот, судя по всему, в Кремле на личности решили не переходить, а действовать исключительно в политическом русле. Потому что происходящее очень трудно понимать иначе, как практически прямой политический сигнал.

Вообще, в белорусско-российских отношениях в последнее время происходит очень много всего: это и очень странная "слитая" белорусская социология ВЦИОМ, из которой можно делать какие угодно выводы, но все они будут не в пользу как Лукашенко, так и Путина, притом, первопричиной такого обоюдного фейла видится как раз существующий статус-кво, в котором второй поддерживает у власти первого. Это и конфликт вокруг "Комсомолки", и информационная "заруба", которую мы в последнее время наблюдаем.

Никаких сомнений в том, что все перечисленное – лишь вершина айсберга, нет. Самое главное происходит за кулисами и мы этого не видим. И, судя по тому, что прорывается наверх, происходит что-то очень серьезное и острое для обеих сторон.

Тут сами собой напрашиваются некоторые догадки. В частности, невозможно обойти вниманием референдум, который должен скоро состояться. И от которого Москва на начальном этапе, судя по сделанным заявлениям, ждала чуть ли не трансформации всей белорусской политической системы, а вот Минск на этапе "здесь и сейчас", судя по всему, и близко не подошел к пониманию того, что должно получиться на "выходе". Единственное, к чему он пришел – к пониманию, что в сути своей в стране не должно измениться ничего.

Важно К чему приведет миграционный кризис в Беларуси

Фундаментальные противоречия между Путиным и Лукашенко существовали очень давно. Не лишним будет вспоминать, на какой высокой антироссийской ноте белорусский правитель проводил кампанию 2020 года. До определенного момента белорусская власть в тот период защищалась именно от каких-то российских угроз, о которых, судя по всему, была осведомлена лучше нас.

Путину после августа 2020 года было очень удобно поддержать Лукашенко, просто потому, что все выглядело так, что он у него в руках и "никуда не денется". И можно надиктовать нужный тебе формат развития ситуации, и все будет так, "как надо".

В Минске же эту поддержку использовали для того, чтобы выиграть время, задавить протест и почувствовать себя увереннее.

И теперь, судя по всему, ситуация заходит на очередной круг. Который может привести к чему угодно.

Хорошей новостью в последние дни лично для меня прозвучала информация о том, что в ЕС не поддерживают и не собираются финансировать строительство стен и заборов на границе с Беларусью. Литва там пыхтит по-своему, но общий расклад не в ее пользую.

Чем бы ни была обусловлена такая позиция, может, банальной скаредностью, в ней полно символизма и оптимизма. В том числе и то, что, судя по всему, в Евросоюзе не рассматривают миграционный кризис как потенциальную долгосрочную угрозу.