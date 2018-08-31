Медицинская опека и твердая воля: посол Канады посетил Екатерину Гандзюк в больнице

Посол Канады в Украине Роман Ващук посетил в больнице советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой.

Об этом он сообщил в Twitter.

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Ващук назвал нападение на активистку преступлением против достоинства.

Поговорил с ней и отцом. Из обнадеживающего: медицинская опека и твердая воля Кате выздороветь. Не послам расследовать, кто заказал, для этого есть многочисленные правоохранительные органы. Такая варварская охота на активистов – преступление против достоинства,

– написал Роман Ващук.

Он ожидает, что всех виновных привлекут к ответственности, а активисты будут в безопасности.

Нині відвідав у лікарні Катерину Гандзюк, порозмовляв з нею і батьком (фото). З обнадійливого: медична опіка й тверда воля Каті видужати. Не послам розслідувати #хтозамовив; для цього є численні правоохоронні органи. Таке варварське полювання на активістів - злочин проти гідності pic.twitter.com/YDM21ydDxx — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) August 30, 2018

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Когда женщина вышла из подъезда дома, на нее напал неизвестный.