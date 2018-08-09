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Медицинская реформа: как меняются зарплаты семейных врачей

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Благодаря медицинской реформе в этом месяце семейные врачи должны получить новые, повышенные, зарплаты. Министерство обещало, что они составят чуть ли не 20 тысяч гривен, однако перечислили заработки не всем.

В областях доходы терапевтов и педиатров выросли вдвое, а то и втрое, а вот в столице – часть медиков вообще получили свои старые зарплаты.

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Надежда стала юбилейной, 1 800-той пациенткой у семейного врача Ларисы Терещенко на Харьковщине. Это – оптимальное количество деклараций для медика. Надежда рассказала, что сомнений при выборе не было.

Сімейний лікар Лариса Терещенко
Семейный врач Лариса Терещенко

Теперь с каждым новым пациентом врач будет получать большую зарплату. За взрослого – дополнительных 370 гривен, за малышей и пенсионеров – в несколько раз больше, в зависимости от возраста. Медицинское учреждение, в котором она работает, уже заключило договор с национальной службой здоровья, поэтому за прошлый месяц работы уже получила больше денег.

Но это еще не предел, ведь пока это первая выплата от государства по новым правилам. Поэтому главные врачи пока разбираются, как все правильно рассчитать. И так будет до октября, пока не перезаключат внутренние соглашения с врачами. Далее – планируют сделать как в Балте, что в Одесской области. Введенную там модель начислений в Министерстве здравоохранения считают наиболее успешной.

Процент от каждой декларации идет врачу в премию, а процент от общей премии врача идет медсестре в премию. У них есть команда, и они работают на результат,
– отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Признается, и сам не ожидал что так быстро будет результат. Однако есть и проблемные регионы. В частности, в Киеве много врачей получили старые зарплаты. Например, на столичном Печерске решили пока увеличить зарплату только тем, кто набрал много пациентов.

Они имеют высшую категорию, имеют стаж работы 25 лет, а всего только пришло 50. Так чего я им должна давать эти надбавки за их категорию или стаж работы, если к ним совсем не идут пациенты,
– ответила директор Центра первичной медико-санитарной помощи Ольга Остапенко.

В некоторых столичных медцентрах вообще воздержались от изменений. Поэтому пока просто заплатили по-старому вместе с премиями. Также часть средств направили в резервный фонд центра. Лишним не будет. Новые зарплаты у них ожидаются уже с осени, а в Министерстве говорят: даже если этого не произойдет – они вмешиваться не будут.

"Более мощные силы будут вмешиваться – рыночные силы, потому что в больших городах конкуренция есть, и мы видим сейчас по динамике договоров с Нацслужбой здоровья, что очень большая заинтересованность со стороны частных учреждений", – заявил Павел Ковтонюк.

То есть врачи начнут переходить в частные медучреждения или же открывать ФОПы, как это произошло в Польше. Там почти 90% семейных врачей стали частными предпринимателями.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Деньги
Источник: 24 канал
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