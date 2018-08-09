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Медична реформа: як змінюються зарплати сімейних лікарів

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Завдяки медичній реформі цього місяця сімейні лікарі мали отримати нові, підвищені, зарплати. Міністерство обіцяло, що вони сягнуть ледь не 20-ти тисяч гривень,проте перерахували заробітки не усім.

У областях доходи терапевтів та педіатрів зросли вдвічі, а то й і втричі, а от у столиці – частина медиків взагалі отримали свої старі зарплатні.

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Надія стала ювілейною, 1 800-тою пацієнткою у сімейного лікаря Лариси Терещенко на Харківщині. Це – оптимальна кількість декларацій для медика. Надія розповіла, що сумнівів при виборі не було.

Сімейний лікар Лариса Терещенко
Сімейний лікар Лариса Терещенко

Тепер з кожним новим пацієнтом лікарка буде отримувати більшу зарплатню. За дорослого – додаткових 370 гривень, за малюків та пенсіонерів – у кілька разів більше, в залежності від віку. Медичний заклад, у якому вона працює, вже уклав договір з національною службою здоров'я, тому за минулий місяць роботи вже отримала більше грошей.

Але це ще не межа, адже поки це перша виплата від держави за новими правилами. Тому головні лікарі поки розбираються, як все правильно розрахувати. І так буде до жовтня, поки не переукладуть внутрішні угоди з лікарями. Далі – планують зробити як у Балті, що на Одещині. Введену там модель нарахувань у Міністерстві охорони здоров'я вважають найбільш успішною.

Відсоток від кожної декларації іде лікарю в премію, а відсоток від загальної премії лікаря іде медсестрі в премію. У них є команда, і вони працюють на результат,
– зазначив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Зізнається, і сам не очікував що так швидко буде результат. Проте є і проблемні регіони. зокрема, у Києві багато лікарів отримали старі зарплати. Наприклад, на столичному Печерську вирішили поки збільшити зарплату лише тим, хто набрав багато пацієнтів.

Вони мають вищу категорію, мають стаж роботи 25 років, а всього тільки прийшло 50. Тож чого я їм повинна давати ці надбавки за їх категорію чи стаж роботи, якщо до них зовсім не йдуть пацієнти,
– відповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Остапенко.

У деяких столичних медцентрах взагалі утримались від змін.Тож поки просто заплатили по-старому разом з преміями. Також частину коштів направили до резервного фонду центру. Зайвим не буде. Нові зарплати у них очікуються вже з осені, а у Міністерстві говорять: навіть якщо цього не станеться – вони втручатись не будуть.

"Більш потужні сили будуть втручатися – ринкові сили, тому що в великих містах конкуренція є, і ми бачимо зараз по динаміці договорів з Нацслужбою здоров'я, що дуже велика зацікавленість з боку приватних закладів", – заявив Павло Ковтонюк.

Тобто лікарі почнуть переходити до приватних медзакладів або ж відкривати ФОПи, як це сталося у Польщі. Там майже 90% сімейних лікарів стали приватними підприємцями.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Медична реформа Гроші
Джерело: 24 канал
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