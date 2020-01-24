Медицинская реформа в Украине: ВОЗ положительно одобряет ее внедрение

Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк отметили позитивные шаги во внедрении медицинской реформы в Украине.

Был опубликован отчет, в котором описан процесс преобразований медицинской отрасли в Украине за 2016-2019 годы. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Фейсбуке.

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В документе отмечены следующие успехи:

создание НСЗУ;

появление ощутимых результатов в рамках оказания первичной помощи;

продолжаются шаги для дальнейшего реформирования здравоохранения.

В заключении документа указывается соответствие структуры реформы, финансирования системы предоставления медицинских услуг международным примерам улучшения медицинской отрасли.

Как подчеркивают эксперты, решающей причиной успеха реформирования было налаживание качественного взаимодействия между правительством, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Минфином. А для дальнейшей стабилизации необходимо распределить ответственность между властью, поставщиками медицинских услуг, и населением, которые заинтересованы в успешности внедрения реформы.