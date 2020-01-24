Медична реформа в Україні: ВООЗ позитивно оцінює її впровадження

Всесвітня організація охорони здоров'я та Світовий банк відзначили позитивні кроки у впровадженні медичної реформи в Україні.

Був опублікований звіт, в якому описаний процес перетворень медичної галузі в Україні за 2016-2019 роки. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Фейсбуці.

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У документі відзначені наступні успіхи:

створення НСЗУ;

поява відчутних результатів в рамках надання первинної допомоги;

тривають кроки для подальшого реформування охорони здоров'я.

У висновку документа зазначається відповідність структури реформи фінансування системи надання медичних послуг до міжнародних прикладів покращення медичної галузі.

Як підкреслюють експерти, вирішальною причиною успіху реформування було налагодження якісної взаємодії між урядом, Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ та мінфіном. А для подальшої стабілізації необхідно розподілити відповідальність між владою, надавачами медичних послуг, та населенням, які зацікавлені в успішності впровадження реформи.