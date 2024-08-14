Об этом сообщил глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области. Трагедия случилась в поселке Белый Колодец.

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Оккупанты ударили по машине медицинского батальона

Опять FPV – россияне убили медиков-волонтеров. В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона “Госпитальеры”. Погибли двое медиков - мужчина и женщина, которые были в автомобиле,

– рассказал Болвинов.

По его словам, взрывом с российского беспилотника задело также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они, к сожалению, получили ранения.

Подобное случается не впервые

Напомним, 11 июля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе. Из-за вражеской атаки пострадали двое волонтерок, 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы.

Тогда российские войска также атаковали волонтеров международной благотворительной организации. В Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей. В результате этого повреждено транспортное средство. В ОВА добавили, что, к счастью, люди не пострадали.