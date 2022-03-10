Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Путину кажется, что в войне против Украины самые важные те выдумки, которые он объясняет на российском телевидении.

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"Уже и соответствующие заявления Китая, и целого ряда стран, которые были его союзниками, говорят о том, что долго он (Путин – 24 канал) эту медийную оборону держать не сможет", – отметил советник министра.

Российская пропаганда доходит прямо до абсурда, ведь в авиаударе по роддому в Мариуполе страна-агрессор обвинила "Правый сектор".

Россия повторяет ошибки СССР

По словам Денисенко, сейчас по всей России пытаются устраивать совершенно бессмысленные пропагандистские флешмобы. Тот, кто помнит конец Советского Союза, узнает сейчас то, что было тогда.

Например, школьников заставляют писать письма русским военным, а в Казани студентов побуждали "зиговать" с возгласами к армии.

Все эти вещи смешны. Сейчас они (россияне – 24 канал) идут по этим путям и совершают все те ошибки, которые совершал Советский Союз,

– добавил Денисенко.

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