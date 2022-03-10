Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Путіну здається, що у війні проти України найважливішими є ті вигадки, які він пояснює на російському телебаченні.

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"Уже й відповідні заяви Китаю, й цілої низки країн, які були його союзниками, говорять про те, що довго він (Путін – 24 канал) цю медійну оборону тримати не зможе", – зазначив радник міністра.

Російська пропаганда доходить просто до абсурду, адже в авіаударі по пологовому будинку у Маріуполі країна-агресорка звинуватила "Правий сектор".

Росія повторює помилки СРСР

За словами Денисенка, зараз по усій Росії намагаються влаштовувати абсолютно безглузді пропагандистські флешмоби. Той, хто пам'ятає кінець Радянського Союзу, впізнає зараз усе те, що було тоді.

Наприклад, школярів змушують писати листи російським військовим, а в Казані студентів спонукали "зігувати" з вигуками до армії.

Усі ці речі є смішними. Зараз вони (росіяни – 24 канал) йдуть цими шляхами та роблять усі ті помилки, які робив Радянський Союз,

– додав Денисенко.

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