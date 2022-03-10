У Центрі протидії дезінформації розповіли про нову порцію "геройства" пропаганди ворога.

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Вигадані "перемоги" окупантів

Цього разу окупанти повідомили про "збиття" 9 українських літаків й 5 безпілотників, один з яких – турецький "Байрактар". За сценарієм ворога, один його зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) зібрав такий "урожай" за бій.

Впевнено можна сказати, що таких боїв не бачив жоден голлівудський фільм. Очікувано, у росіян немає жодних доказів, які могли б підтвердити ці неймовірні "подвиги".

Росіяни вигадали нові "подвиги" / Фото Центр протидії дезінформації

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