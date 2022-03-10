Відповідне повідомлення опублікував глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Про це він написав вночі проти 10 березня.

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Влада домовляється про коридори на Сумщині

Нині ведуться перемовини, щоб була можливість зробити евакуацію з інших міст Сумщини, зокрема з Охтирки, Тростянця та Лебедина, які потерпають від російських окупантів. Ми зробимо все можливе, щоб це вдалося,

– написав Живицький.

Глава Сумської ОВА заявив, що говорив з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим щодо надання допомоги, і зараз шукають додатковий транспорт для евакуації людей.

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