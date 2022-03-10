Соответствующее сообщение опубликовал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Об этом он написал ночью на 10 марта.

Заметьте В Харькове после обстрелов горел ТРЦ "Никольский": первое видео последствий

Власти договариваются о коридорах на Сумщине

В настоящее время ведутся переговоры, чтобы была возможность сделать эвакуацию из других городов Сумщины, в частности Ахтырки, Тростянца и Лебедина, которые страдают от российских оккупантов. Мы сделаем все возможное, чтобы это удалось,

– написал Живицкий.

Новость дополняется…