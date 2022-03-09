Источник журналистов в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердил факт обстрела и пожара. Это актуальная информация по состоянию на 22:48.

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Есть угроза новой атаки

По предварительным данным, харьковские спасатели пока не могут прибыть на место происшествия. Все из-за угрозы повторных обстрелов со стороны россиян.

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Мэр Харькова о последствиях атак

Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что с начала войны россияне изменили Харьков до неузнаваемости. Враг разбомбил жилые кварталы, школы, больницы, но не смог сломать дух украинцев. "Мы отстроим наш город. Он возродится из пепла. Будет лучше, чем было. Мы победим", – подчеркнул политик.

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