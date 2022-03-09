Джерело журналістів у Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердило факт обстрілу та пожежі. Це – актуальна інформація станом на 22:48.

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Є загроза нової атаки

За попередніми даними, харківські рятувальники поки що не можуть прибути до місця події. Все через загрозу повторних обстрілів з боку росіян.

ТРЦ у Харкові охопила пожежа: дивіться відео

Мер Харкова про ворожі удари

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що від початку війни росіяни змінили Харків до невпізнанності. Ворог розбомбив житлові квартали, школи, лікарні, але не зміг зламати дух українців. "Ми відбудуємо наше місто. Воно відродиться з попелу. Буде кращим, ніж було. Ми переможемо", – підкреслив політик.

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