У ньому він підбив підсумки війни за 2 важкі тижні та наголосив, що ми обов'язково переможемо.
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Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова
"Ми з вами пережили жахливі два тижні, наше місто змінилося, воно стало невпізнаваним для нас, харків'ян: розбиті будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Це жахливо. Але те, чого не зміг зробити наш ворог, це зламати наш дух.
Знаєте, я сьогодні спілкувався з людьми, яких ми евакуювали з Північної Салтівки. Вони, звісно, налякані, але той дух, який вони мають, й та воля до перемоги, яку вони мають, багато вартує.
Нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоїмо. Ми відбудуємо наше місто. Воно відродиться з попелу. Буде кращим, ніж було. Ми разом всі відродимо наш улюблений Харків. Ми переможемо, ми разом, ми – харків'яни".
Дивіться звернення Ігоря Терехова
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