У ньому він підбив підсумки війни за 2 важкі тижні та наголосив, що ми обов'язково переможемо.

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Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова

"Ми з вами пережили жахливі два тижні, наше місто змінилося, воно стало невпізнаваним для нас, харків'ян: розбиті будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Це жахливо. Але те, чого не зміг зробити наш ворог, це зламати наш дух.

Знаєте, я сьогодні спілкувався з людьми, яких ми евакуювали з Північної Салтівки. Вони, звісно, налякані, але той дух, який вони мають, й та воля до перемоги, яку вони мають, багато вартує.

Нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоїмо. Ми відбудуємо наше місто. Воно відродиться з попелу. Буде кращим, ніж було. Ми разом всі відродимо наш улюблений Харків. Ми переможемо, ми разом, ми – харків'яни".

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив мерів міст, які проявили фантастичний спротив російським окупантам та встояли перед його шаленими обстрілами. Одним із тих, хто отримав орден "За мужність" став Ігор Терехов.

Дивіться звернення Ігоря Терехова

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