В нем он подвел итоги войны за 2 тяжелые недели и подчеркнул, что мы обязательно победим.

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Обращение Харьковского городского главы Игоря Терехова

"Мы с вами пережили ужасные две недели, наш город изменился, он стал неузнаваемым для нас, харьковчан: разбитые дома, школы, детские сады, больницы. Это ужасно. Но то, чего не смог сделать наш враг, это сломать наш дух.

Знаете, я сегодня общался с людьми, которых мы эвакуировали из Северной Салтовки. Они, конечно, напуганы, но тот дух, который они имеют, и воля к победе, которую они имеют, много стоит.

Нас не сломать. Мы обязательно победим! Мы выстоим. Мы построим наш город. Он возродится из пепла. Будет лучше, чем был. Мы вместе все возродим любимый Харьков. Мы победим, мы вместе, мы – харьковчане".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэров городов, которые проявили фантастическое сопротивление российским оккупантам и устояли перед их безумными обстрелами. Одним из получивших орден "За мужество" стал Игорь Терехов.

Смотрите обращение Игоря Терехова

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