В Центре противодействия дезинформации рассказали о новой порции "геройства" пропаганды врага.

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Вымышленные "победы"оккупантов

На этот раз оккупанты сообщили про "уничтожение" 9 украинских самолетов и 5 беспилотников, один из которых турецкий "Байрактар". По сценарию врага один его зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) собрал такой "урожай" за бой.

Уверенно можно сказать, что таких сражений не видел ни один голливудский фильм. Ожидаемо, у россиян нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить эти невероятные "подвиги".

Россияне придумали новые "подвиги" / Фото Центр противодействия дезинформации

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