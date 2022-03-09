Гуманитарная помощь поступает из разных стран ЕС еще со второго дня войны. Ее количество неуклонно растет.
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По состоянию на сегодня пограничники оформили уже 4 804 автомобиля, которыми на территорию нашего государства доставляют преимущественно медикаменты, перевязочный материал, продукты, средства гигиены, одежду и тому подобное,
– говорится в сообщении.
Помощь нашим военнослужащим, в частности пограничникам, оказывают также украинские волонтерские организации, частные предприниматели и воспитанники учебных заведений.
Отмечается, что каждая партия такого груза – это не только существенная помощь и поддержка для наших воинов, но и свидетельство национального единства, могущества и несокрушимости духа.
В Украину прибыли уже почти 5 тысяч авто с гуманитарной помощью / Фото из Фейсбука ГНСУ
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