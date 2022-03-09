Станом на сьогодні прикордонники оформили вже 4 804 автомобілі, якими на територію нашої держави доправляють переважно медикаменти, перев'язувальний матеріал, продукти, засоби гігієни, одяг тощо,
– йдеться у повідомленні.
Допомогу нашим військовослужбовцям, зокрема прикордонникам, надають також українські волонтерські організації, приватні підприємці та вихованці навчальних закладів.
Зазначається, що кожна партія такого вантажу – це не лише суттєва допомога та підтримка для наших воїнів, а й свідчення національної єдності, могутності та незламності духу.
До України прибули вже майже 5 тисяч авто з гуманітарною допомогою / Фото з фейсбуку ДПСУ
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Повний текст допису ДПСУ у Фейсбук:
Кількість гуманітарної допомоги, що надходить в Україну, невпинно росте
Прикордонники Західного регіонального управління продовжують заходи щодо оперативного оформлення та пропуску вантажів гуманітарної допомоги, які надходять з-за кордону для потреб українських військовослужбовців та цивільних осіб, які постраждали внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що гуманітарна допомога з країн ЄС почала надходити в Україну ще з другого дня війни.
Станом на сьогодні прикордонники оформили вже 4804 автомобілі, якими на територію нашої держави доправляють переважно медикаменти, перев’язувальний матеріал, продукти харчування, засоби гігієни, одяг тощо.
Допомогу нашим військовослужбовцям, у тому числі прикордонникам, надають також українські волонтерські організації, приватні підприємці, вихованці навчальних закладів.
Кожна партія такого вантажу, кожний пакунок від волонтера чи подарунок від українського школяра – це не лише суттєва допомога та підтримка для наших воїнів, а й свідчення національної єдності, нашої могутності та незламності духу.
З такою підтримкою – перемога за нами,
бо усі ми разом – надпотужна і неподоланна сила!
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!