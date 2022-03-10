Несмотря на обстрелы и взрывы, медицинские работники продолжают спасать жизни. В эфире 24 канала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий поблагодарил наших врачей.

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Врачи спасают жизни под обстрелы

По его словам, сегодня мир аплодирует нашему государству, ведь понимает, что украинцы ценой собственной жизни защищают весь цивилизованный мир.

Большая часть наших медиков работают сегодня 24 часа в сутки и 2 недели находятся в больницах,

– подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что люди работают на износ, однако не покидают свои рабочие места. "Трудно. однако нашей армии тяжелее", – добавил Радуцкий.

Отметим, найти открытую аптеку, чтобы купить лекарство, можно на онлайн-карте. Насчет процентных лекарств вы можете позвонить в контакт-центр Минздрава – 0 800 60 20 19.

Также в Верховной Раде сообщили, как получить медицинскую консультацию по телефону, где получить инсулин, где можно пройти процедуру гемодиализа и где могут получить помощь онкобольные.

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