Попри обстріли та вибухи, медичні працівники продовжують рятувати життя. В ефірі 24 каналу голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький подякував нашим лікарям.

Зверніть увагу Хірурги в Харкові рятують діток навіть під вибухи

Лікарі рятують життя під обстріли

За його словами, сьогодні світ аплодує нашій державі, адже розуміє, що українці ціною власного життя захищають весь цивілізований світ.

Більша частина наших медиків працюють сьогодні 24 години на добу і 2 тижні перебувають в лікарнях,

– наголосив Радуцький.

Він зауважив, що люди працюють на виснаження, однак не покидають свої робочі місця. "Важко. Однак нашій армії важче", – додав Радуцький.

Відзначимо, знайти відчинену аптеку, аби придбати ліки, можна в онлайн-карті. За відсотні ліків ви можете зателефонувати до контакт-центру МОЗ – 0 800 60 20 19.

Також у Верховній Раді повідомили, як отримати медичну консультацію за телефоном, де отримати інсулін, де можна пройти процедуру гемодіалізу та де можуть отримати допомогу онкохворі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!