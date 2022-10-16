Влад не может самостоятельно есть и ходить: все потому, что многочисленные обломки повредили парню живот и позвоночник. Впереди у спасенного – ряд реконструктивных вмешательств и еще не менее полугода реабилитации.

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Однако Влад постоянно пытается рассмешить маму, мечтает вернуться в футбол и встретиться с бабушкой.

Детали спасения Влада

Когда началось полномасштабное вторжение, Влад и его мама Юлия переехали к бабушке в поселок Заречное (Донецкая область). В дом семьи 8 октября попала ракета. В то время в комнате был только Влад: он рисовал, когда обвалился потолок.

Украинские защитники вытащили мальчика из-под завалов. Влада госпитализировали сначала в больницу Озерного, а затем (в течение того же дня) – в медучреждения Краматорска и Днепра. Медики установили, что металл проник вплоть до крестцовой кости, а также повредил нервные корешки. Пока мальчик не может пошевелить ногами.

В Днепре Владу удалили часть пораженного кишечника. Небольшой уцелевший участок вывели наружу. Только так удалось избежать осложнения перитонитом – гнойного воспаления брюшной полости, сопровождающегося высоким процентом летальности,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Владу провели хирургические обработки ран в области позвоночника.

В больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова парня доставляли на этапе дальнейшей транспортировки на лечение в Норвегию. К дальнейшей эвакуации молодого человека готовили специалисты анестезиологической, нейрохирургической и хирургической команды.

"Его ждет еще ряд тяжелых реконструктивных вмешательств для закрытия стом и восстановления проходимости кишечника, ликвидации обломков снаряда спинного мозга и брюшной полости", – рассказали медики.

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