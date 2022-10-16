Наразі Влад не може самостійно їсти та ходити: усе тому, що численні уламки пошкодили хлопцеві живіт та хребет. Попереду у врятованого – низка реконструктивних втручань та ще щонайменше пів року реабілітації.

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Однак Влад постійно намагається розсмішити маму, мріє повернутися у футбол та зустрітися з бабусею.

Деталі порятунку Влада

Коли почалося повномасштабне вторгнення Влад та його мама Юлія переїхали до бабусі у селище Зарічне (Донецька область). У дім сім'ї 8 жовтня влучила ракета. На той час у кімнаті був тільки Влад: він малював, коли обвалилася стеля.

Українські захисники витягнули хлопчика з-під завалів. Влада госпіталізували спершу у лікарню Озерного, а згодом (упродовж того ж дня) – у медзаклади Краматорська та Дніпра. Медики встановили, що метал проник аж до крижової кістки, а також – пошкодив нервові корінці. Наразі хлопчик не може поворухнути ногами.

У Дніпрі Владу видалили частину ураженого кишківника. Невелику ділянку, яка вціліла вивели назовні. Тільки так вдалося уникнути ускладнення перитонітом – гнійного запалення черевної порожнини, яке супроводжується високим відсотком летальності,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Владу провели хірургічні обробки ран в ділянці хребта.

До лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова хлопця доставляли на етапі подальшого транспортування на лікування в Норвегію. До подальшої евакуації хлопця готували спеціалісти анестезіологічної, нейрохірургічної та хірургічної команди.

"На нього чекає ще ряд важких реконструктивних втручань для закриття стом та відновлення прохідності кишківника, ліквідації уламків снаряда спинного мозку та черевної порожнини", – розповіли медики.

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