Бойченко говорит, что медики, коммунальщики и спасатели являются настоящими героями. Они работают в адских условиях.

На тему По другому, к сожалению, не получается, – мэр Мариуполя о братских могилах по всему городу

Медики, сотрудники ГСЧС, коммунальщики – настоящие герои Украины. Третья больница, четвертая больница, больница скорой медицинской помощи – все они в подвалах спасают жизнь людям. Медики живут в больницах вместе с семьями и до сих пор борются за жизнь людей,

– сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что работники критической инфраструктуры все это время ведут героическую борьбу за жизнь мариупольцев.