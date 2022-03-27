Вадим Бойченко каже, що медики, комунальники та рятувальники є справжніми героями. Вони працюють в пекельних умовах.

До теми По іншому, на жаль, не виходить, – мер Маріуполя про братські могили по всьому місту

Медики, співробітники ДСНС, комунальники – справжні герої України. Третя лікарня, четверта лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги – усі вони у підвалах рятують життя людям. Медики живуть у лікарнях разом із сім'ями і до сьогодні борються за життя людей,

– сказав Бойченко.

Він наголосив, що працівники критичної інфраструктури весь цей час ведуть героїчну боротьбу за життя маріупольців.

Окупанти нищать Маріуполь: дивіться відео