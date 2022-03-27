Ворог не припиняє обстріл

Це вимушені дії, ворог не припиняє обстрілів, можливості поховати загиблих на цвинтарі просто немає. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Це я підтверджую. На жаль, інакше не виходило. Обстріл не припинявся. І був єдиний цвинтар, до якого ми могли під'їхати під бомбами та під авіацією,

– зазначив Бойченко.

У дні найсильніших обстрілів людей ховали у дворах

Він також розповів, що в останні дні, коли завдавалися "принизливі удари", ховати людей доводилось навіть у дворах.

Комунальні служби працювали на 1000%, наскільки це було можливо в таких умовах. Це було дуже складно,

– додав мер.

До слова, ситуація у Маріуполі залишається складною. Окупанти продовжують руйнувати місто, використовуючи найрізноманітніші види озброєння. Росіяни буквально стирають місто з лиця землі.

140 тисячам людей вдалося виїхати з Маріуполя, але ще майже 170 тисяч мешканців очікують на допомогу.

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