Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году

После новости об отстранении Ульяны Супрун от работы, критики медицинской реформы активизировались с новой силой. В том, что меняет реформа для украинцев и действительно ли все плохо – разбирались журналисты 24 канала.

За что критикуют медицинскую реформу?

В основном – за то, что она "уничтожает бесплатную медицину", "повышает стоимость медицинских препаратов", и "ликвидирует неотложную медицинскую помощь". Иногда отдельные политики усиливают эффект своих заявлений манипулятивными утверждениями о том, что медицинская реформа повлечет "геноцид украинцев".

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Правда ли это?

Неправда. Реформа еще не завершена, она не идеальна, но с ней точно все не настолько драматично, как заявляют его противники.

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Задача реформы не уничтожить бесплатную медицину, а структурировать предоставление услуг и финансирование медицинских учреждений. Принцип "деньги за пациентом" – именно об этом. Он предполагает, что те медицинские учреждения, где работают самые профессиональные врачи, к которым обращается больше пациентов, получат соответствующее финансирование. Бесплатная медицина в Украине остается – чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами, нужно выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. Оплату услуг гарантирует Национальная служба здоровья (НСЗУ), которая теперь выступает в роли единого заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий. Неотложная помощь украинцам оказывается и никуда не девается. Бесплатные лекарства для украинцев тоже предусмотрены.

Кто и почему манипулирует информацией вокруг медреформы? В основном две категории людей. Те, кто заинтересован в существовании традиционных схем оказания медицинской помощи, поскольку сам зарабатывает на них деньги. Или те, кто не понимает, как реализуется медицинская реформа и на что она направлена. Подробно о том, как политики манипулируют информацией о медицинской реформе и как уродуют ее, проанализировали эксперты проекта VoxUkraine.

Что уже реформировано?

Медицинская реформа стартовала в 2018 году. Она рассчитана на три года (2018-2020 годы) и будет проходить в три этапа. Первый начался в прошлом году и коснулся первичного звена медицины. На этом уровне до 90% проблем с больным будут решаться семейным врачом. Каждый украинец должен выбрать себе семейного врача и подписать с ним декларацию. В дальнейшем этот человек будет помогать пациентам следить за состоянием их здоровья. Услуги семейного врача для пациентов бесплатные.

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Выбирать врача, оказывающего первичную помощь, нужно только по собственному желанию и собственным критериям. По количеству пациентов, с которыми подписаны декларации, врачи и получают зарплаты – за каждую декларацию 370 гривен на год. Эта цифра – базовый тариф. Кроме того есть, например, коэффициенты для детей и пожилых людей. Их отнесли к тем, кто чаще нуждается в помощи врача, за них врачу будут платить больше. Для прибора, сумма для ребенка до четырех лет рассчитывается с коэффициентом 4 – 1480 (370х4) гривен на год. Для людей старше 65 лет, коэффициент составляет 2 – 740 гривен (370х2).

Если есть желание сменить семейного врача и подписать декларацию с другим специалистом – это можно сделать в любой момент и совершенно бесплатно.

Подписание деклараций, смена семейного врача, терапевта или педиатра - все безвозмездно. Все, что предоставляется в рамках первичной медицинской помощи, не может быть платным,

– пояснил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Что означает начало реформы второго звена?

Что в 2019 году гарантированный пакет услуг, который безвозмездно предоставляется семейными врачами, терапевтами или педиатрами не изменится, как говорят в Минздраве. С лета к нему также добавится предоставление диагностических услуг, которые будут оплачены Национальной службой здоровья. В частности, по направлению семейного врача, пациент гарантированно получит более 50 медицинских услуг бесплатно. За остальные нужно будет заплатить.

Экстренная помощь украинцам будет предоставляться так же, как предоставлялась ранее – безотлагательно и тогда, когда она нужна.

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Что это значит для пациентов?

Что в случае необходимости семейные врачи будут направлять к узким специалистам. По направлению, и тоже бесплатно. А пациенты, которые не заключили договоры со своим врачом, лечиться у узкого специалиста будут на платной основе. Никаких дополнительных деклараций с терапевтами или другими клиниками подписывать не нужно.

Мы подписываем только одну декларацию — с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Наша цель, чтобы этот избранный врач знал все о нашем здоровье. Именно он начнет вносить медицинские данные о пациенте в электронную систему охраны здоровья. Позже это будут делать и узкопрофильные врачи в поликлинике и врачи в стационаре. Семейный врач (кроме экстренных случаев, когда включается "скорая") — входящая точка человека в систему здравоохранения, где медицинские услуги оплачивает Национальная служба здоровья,

– пояснил Ковтонюк.

По его словам, теперь к узкопрофильному специалисту или на дополнительную диагностику мы можем попасть только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. И только по направлению эти услуги оплатит НСЗУ. "Если мы сами готовы их оплачивать – то можем обратиться без направлений. В этом году НСЗУ начинает оплачивать услуги диагностики по программе "Бесплатная диагностика" только по направлению врача первички. В 2020 году все медицинские услуги будут оплачиваться НСЗУ только при условии направления от врача, кроме отдельно определенных случаев", – пояснил он.

Также в 2019 году пройдут в программе "Доступные лекарства". Они не будут касаться перечня лекарств или порядке их получения. "Изменения будут связаны с тем, что Национальная служба здоровья начинает администрировать эту программу с апреля. Это дает возможность получать по рецепту лекарства в любой аптеке страны, которая подпишет договор с НСЗУ. Сейчас люди могут их получить только в ближайших к врачу аптеках, по месту жительства фактически. А с апреля можно будет идти в любую аптеку, рецепт будет электронный и его увидят в любой аптеке страны. Это облегчит жизнь тем людям, которые пользуются этой программой", – рассказал заместитель главы Минздрава.

Что делать пациентам, которые еще не подписали декларацию?

В идеале – выбирать себе врача и подписывать.

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"С середины 2019 года оплаты за медицинские услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров от Национальной службы здоровья будут идти только за тех людей, которые подписали декларации. Если люди будут категорически отказываться от подписания декларации, то им, безусловно, не откажут в оказании медицинской помощи, особенно – в оказании неотложной помощи. Но чтобы иметь своего врача, который регулярно будет помогать следить за здоровьем, чтобы задавать ему вопросы о своем здоровье, проходить плановые обследования – для этого нужно подписать декларацию. Когда есть потребность в неотложной медицинской помощи, ее окажут даже без декларации", – пояснил Ковтонюк.

За что не нужно будет платить?

За консультации семейного врача. За консультации узкопрофильных специалистов, на которые вы приходите за направлением семейного врача. За кардиограмму, за удаление новообразований, за эндоскопические исследования и за операции одного дня. В список бесплатных услуг также входят 12 анализов, не считая общего анализа крови, рентгена и маммографии, и 6 ультразвуковых исследований.

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Вызов "скорой" также бесплатный. "Службы экстренной медицинской помощи работают так, как и работали раньше. В этом году начнется их усиление, но на то, как они будут реагировать на вызовы и приезжать к украинцам, это никоим образом не повлияет. Мы начнем усиление диспетчерских служб и команд "скорых" но людям не за что волноваться - на оказание неотложной помощи это не повлияет. Все заявления из серии "если вы не подпишете декларацию – к вам не приедет скорая", это все – неправда. Экстренная медицинская помощь предоставляется безотлагательно всем, всегда, при любых условиях", – пояснил Ковтонюк.

Можно ли подписать декларацию с врачом частной клиники?

Можно. Главное, чтобы эта клиника имела договор с НСЗУ. Единственный нюанс с ними – внимательно читать договор.

Общее правило для частных клиник: они, как и коммунальные клиники, имеющие договор с Национальной службой здоровья, где описано, какой набор услуг они предоставляют бесплатно. Набор услуг зафиксирован, и по контракту с НСЗУ должен предоставляться везде одинаковым и в полном объеме. В рамках этого перечня – ничего платного быть не может. Частные клиники могут платно предоставлять другие услуги, которые не входят в пакет первичной медицинской помощи, оплаченный НСЗУ. Но это нужно объяснить пациенту,

– рассказал Ковтонюк.

Еще один нюанс, который стоит учитывать в частных клиниках - наличие вакцин для вакцинации. Исторически вакцины не распределялись в частные медучреждения. "Сейчас мы интегрируем частные заведения в систему, чтобы человек мог выбирать, где хочет получать медицинские услуги, обращаться в частные медучреждения и не платить за это. Мы начали менять правовое поле; постановлением Кабмина обязали распределять вакцины и на частные заведения, приняли принцип — "вакцина идет за ребенком", а не за медучреждением. Это касается не только учреждений первичной медицинской помощи, а и родильных домов, где в первые же часы жизни детям надо давать вакцину БЦЖ от туберкулеза. Но выполнение этого постановления пока оставляет желать лучшего", - сказал замминистра.

В Минздраве признают эту проблему: многие частные медучреждения не могут получить вакцины. Но уверяют: министерство работает над ее решением. "Сейчас мы почти завершили работу над четким порядком распределения и получения этих вакцин, чтобы на это не влиял больше человеческий фактор, и чтобы во всех частных учреждениях и врачей, занимающихся частной практикой, были вакцины. Скоро проблема будет решена", – добавил Ковтонюк.

По его словам, когда украинцы сталкиваются с тем, что где-то вакцин нет – нужно обращаться на телефон контакт-центра Национальной службы здоровья — 1677. Туда нужно звонить и сообщать, потому что это, фактически, является невыполнением договора с НСЗУ. "Не для того, чтобы наказать заведение, а для того, чтобы НСЗУ и Минздрав понимали ситуацию и могли решить проблему. Некоторые частные заведения наладили сотрудничество с коммунальными учреждениями первичной медицинской помощи, куда пациенты могут пойти и получить вакцину, пока они еще распределяются по территориальному принципу. Но это – временное решение", – сказал он.

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