Отстранение Супрун могут отменить: когда состоится суд

Запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения могут отменить. Соответствующее заседание суда состоится 11 февраля.

Как сообщила сама Супрун, ходатайство в суд об отмене запрета 5 февраля подало Министерство юстиции от имени Кабинета министров.

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Рассмотрение ходатайства состоится 11 февраля в 14:00 в Окружном административном суде Киева.

"Это наша возможность разблокировать работу Министерства здравоохранения Украины, чтобы не рисковать пациентами", – написала Супрун в Twitter.

Вчора @minjust_gov_ua від імені @Kabmin_UA подало клопотання про скасування тимчасової заборони мені виконувати обов`язки міністра. Розгляд відбудеться 11 лютого о 14:00 в Окружному адмінсуді Києва. Це наша можливість розблокувати роботу @MoH_Ukraine,щоб не ризикувати пацієнтами. pic.twitter.com/Jm9OXLuWLx — Уляна Супрун (@usuprun) 6 февраля 2019 г.

Почему суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?

Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал заявление в суд с требованием о запрете Супрун работать в должности министра здравоохранения.



Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



Сам Мосийчук не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность и. о. министра здравоохранения.



Отстранение Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение, или пока чиновница сама не подаст апелляционную жалобу.

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео​