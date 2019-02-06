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      Отстранение Супрун могут отменить: когда состоится суд

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      Отстранение Супрун могут отменить: когда состоится суд
      Отстранение Супрун могут отменить: когда состоится суд / Getty Images

      Запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения могут отменить. Соответствующее заседание суда состоится 11 февраля.

      Как сообщила сама Супрун, ходатайство в суд об отмене запрета 5 февраля подало Министерство юстиции от имени Кабинета министров.

      Читайте также: Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться

      Рассмотрение ходатайства состоится 11 февраля в 14:00 в Окружном административном суде Киева.

      "Это наша возможность разблокировать работу Министерства здравоохранения Украины, чтобы не рисковать пациентами", – написала Супрун в Twitter.

      Почему суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?
      Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал заявление в суд с требованием о запрете Супрун работать в должности министра здравоохранения.

      Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.

      Сам Мосийчук не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность и. о. министра здравоохранения.

      Отстранение Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение, или пока чиновница сама не подаст апелляционную жалобу.

       

      Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео​

      что еще известно об отстранении ульяны супрун:
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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Судьи Министерство юстиции
      Источник: 24 канал
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