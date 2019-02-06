Відсторонення Супрун можуть скасувати: коли відбудеться суд

Заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я можуть скасувати. Відповідне засідання суду відбудеться 11 лютого.

Як повідомила сама Супрун, клопотання до суду про скасування заборони 5 лютого подало Міністерство юстиції від імені Кабінету міністрів.

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Розгляд клопотання відбудеться 11 лютого о 14:00 в Окружному адміністративному суді Києва.

"Це наша можливість розблокувати роботу Міністерство охорони здоров’я України, щоб не ризикувати пацієнтами", – написала Супрун у Twitter.

Вчора @minjust_gov_ua від імені @Kabmin_UA подало клопотання про скасування тимчасової заборони мені виконувати обов`язки міністра. Розгляд відбудеться 11 лютого о 14:00 в Окружному адмінсуді Києва. Це наша можливість розблокувати роботу @MoH_Ukraine,щоб не ризикувати пацієнтами. pic.twitter.com/Jm9OXLuWLx — Уляна Супрун (@usuprun) 6 февраля 2019 г.

Чому суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків голови МОЗ? Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав заяву до суду з вимогою про заборону Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я.



Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов Мосійчука та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.



Сам Мосійчук не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати посаду в. о. міністра охорони здоров’я.



Відсторонення Супрун триватиме доти, допоки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення, або допоки чиновниця сама не подасть апеляційну скаргу.

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