18:58
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Відсторонення Супрун можуть скасувати: коли відбудеться суд

      55 Читать новость на русском
      Усунення Супрун можуть скасувати: коли відбудеться суд
      Відсторонення Супрун можуть скасувати: коли відбудеться суд / Getty Images

      Заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я можуть скасувати. Відповідне засідання суду відбудеться 11 лютого.

      Як повідомила сама Супрун, клопотання до суду про скасування заборони 5 лютого подало Міністерство юстиції від імені Кабінету міністрів.

      Читайте також: Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати та чим це може завершитись

      Розгляд клопотання відбудеться 11 лютого о 14:00 в Окружному адміністративному суді Києва.

      "Це наша можливість розблокувати роботу Міністерство охорони здоров’я України, щоб не ризикувати пацієнтами", – написала Супрун у Twitter.

      Чому суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов’язків голови МОЗ? Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав заяву до суду з вимогою про заборону Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я.

      Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов Мосійчука та заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

      Сам Мосійчук не пояснив ґрунтовно, чому вважає Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати посаду в. о. міністра охорони здоров’я.

      Відсторонення Супрун триватиме доти, допоки Окружний адмінсуд Києва не скасує своє рішення, або допоки чиновниця сама не подасть апеляційну скаргу.

       

      Хто така Уляна Супрун: дивіться відео

      що ще відомопро відсторонення уляни супрун:
      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
      131033
      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Судді Міністерство юстиції Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      сьогодні , 18:34 Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      250
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні , 18:00 Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 12659
      Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      сьогодні , 17:30 Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      Тетяна Острікова 423
      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      сьогодні , 17:02 Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      Олексій Чибісов 3435
      Почему нужно закрыть телеканал Общественный
      сьогодні , 16:30 Почему нужно закрыть телеканал Общественный
      Павло Казарін 325
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук