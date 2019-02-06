Відсторонення Уляни Супрун: як відреагували українці у соцмережах

Користувачі соцмереж емоційно відреагували на відсторонення Уляни Супрун від посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Українці почали активно писати пости на підримку реформаторки та навіть планують вийти на вулиці.

Були ті, хто підтримав "радикалів" у їх діях проти Супрун.

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Проте значна частина інтернет-користувачів обурилися таким рішенням суду. Одні кепкували з опонентів міністерки, інші – висловлювали Уляні Супрун свою підтримку.

На захист Уляни Супрун стали громадські активісти, музиканти, художники, блогери та депутати. У Facebook користувачі запустили флешмоб із хештегом "підтримую Супрун". Такі ж гасла ставлять українці і на фото профілів у соцмережі.

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння з приводу того, що історія з відстороненням Супрун може вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні.

Still awaiting further details on this case, but concerned about the potential impact on Ukraine's vital healthcare reforms https://t.co/Nmr9vHRzrP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) February 5, 2019

Про повну підтримку очільниці МОЗ заявили у Кабміні та особисто президент Петро Порошенко.

Ситуація ще може змінитися – рішення суду поки проміжне, остаточне – суд має ухвалити 15 лютого. В цей день прихильники Супрун з Facebook мають переміститися на вулицю - на акцію протесту. Чотири громадські організації організували подію під назвою "25 млн українців викликають до суду разом з Уляною Супрун".

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Що встигла зробити Уляна Супрун?Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.