Отстранение Ульяны Супрун: как отреагировали украинцы в соцсетях
Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на отстранение Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Украинцы начали активно писать посты в поддержку реформаторки и даже планируют выйти на улицы.
Были те, кто поддержал "радикалов" в их действиях против Супрун.
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Однако значительная часть интернет-пользователей возмутились таким решением суда. Одни смеялись с оппонентов министра, другие – высказывали Ульяне Супрун свою поддержку.
На защиту Ульяны Супрун стали общественные активисты, музыканты, художники, блогеры и депутаты. В Facebook пользователи запустили флешмоб с хэштегом "поддерживаю Супрун". Такие же лозунги ставят украинцы и на фото профилей в соцсети.
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила беспокойство по поводу того, что история с отстранением Супрун может повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине.
О полной поддержке главы Минздрава заявили в Кабмине и лично президент Петр Порошенко.
Ситуация еще может измениться – решение суда пока промежуточное, окончательное – суд должен принять 15 февраля. В этот день сторонники Супрун из Facebook должны переместиться на улицу – на акцию протеста. Четыре общественные организации организовали событие под названием "25 млн украинцев вызывают в суд вместе с Ульяной Супрун".
Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?
- Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать на посту министра здравоохранения.
- Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
- Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность.
- Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.
Что успела сделать Ульяна Супрун? Она занимает должность с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.