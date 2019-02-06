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      Отстранение Ульяны Супрун: как отреагировали украинцы в соцсетях

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      Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на отстранение Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. Украинцы начали активно писать посты в поддержку реформаторки и даже планируют выйти на улицы.

      Были те, кто поддержал "радикалов" в их действиях против Супрун.

      Читайте также: Отстранение Супрун: какие полномочия остались у реформаторки

      Однако значительная часть интернет-пользователей возмутились таким решением суда. Одни смеялись с оппонентов министра, другие – высказывали Ульяне Супрун свою поддержку.

      На защиту Ульяны Супрун стали общественные активисты, музыканты, художники, блогеры и депутаты. В Facebook пользователи запустили флешмоб с хэштегом "поддерживаю Супрун". Такие же лозунги ставят украинцы и на фото профилей в соцсети.

      Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила беспокойство по поводу того, что история с отстранением Супрун может повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине.

      О полной поддержке главы Минздрава заявили в Кабмине и лично президент Петр Порошенко.

      Ситуация еще может измениться – решение суда пока промежуточное, окончательное – суд должен принять 15 февраля. В этот день сторонники Супрун из Facebook должны переместиться на улицу – на акцию протеста. Четыре общественные организации организовали событие под названием "25 млн украинцев вызывают в суд вместе с Ульяной Супрун".

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

      1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать на посту министра здравоохранения.
      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
      3. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать свою должность.
      4. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

      Что успела сделать Ульяна Супрун? Она занимает должность с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      blog_ava
      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
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      3653
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Радикальна партія Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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