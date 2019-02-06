Лист про наказ відсторонити Уляну Супрун: чи відповідає він реальності

До журналістів потрапив дуже конфіденційний лист від президента Асоціації психіатрів Семена Глузмана до керівників психіатричних закладів, у якому він повідомив про рішення Порошенка звільнити в.о міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

У листі Глузман розповідає вузькому психіатричному колу, що нарешті Порошенко вирішив звільнити Уляну Супрун і що вже навіть відомо, хто очолить Міністерство охорони здоров’я замість неї.

Президент прийняв рішення про зміщення Супрун. Саме тому в суд пішли позовні заяви від депутатів. І суд викликає Супрун. Але вона ігнорує ці запрошення. Її зміщення погоджене з Гройсманом. Якщо вона не погодиться піти в такій ситуації, буде відкрито (або вже відкрито) кримінальну справу у зв’язку зі зникненням грошей, призначених для закупки медикаментів,

– йдеться у листі.

Але варто наголосити, що Семен Глузман – відомий і впливовий психіатр, дисидент та ярий критик Супрун і її команди. "Вона – руйнівник. Неписьменний, емоційно залежний ... Міністр не має права на емоції. Вона не вміє комунікувати та не знає, що таке діалог", – говорив він.

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Лист, який він розіслав – це не публічна заява, це повідомлення 40 особам. В ньому декілька разів написано, що інформація – “конфіденційна”. Вона взагалі ніколи не була призначена для публікації. Коли журналісти в Глузмана про цей лист запитали, він був дуже здивований.

Чому це важливо? Тому що речі, про які повідомляють конфіденційно, вузькому колу своїх однодумців, як правило, значно правдивіші, ніж публічні заяви. Це – не публічний тиск заявами, не спроба дискредитації або піару. Це – інформація для своїх. І вона, як правило, значно цінніша.

Наскільки інформація з листа відповідає реальному світу?

Про скарги депутатів і Рахункової Палати до суду: так, правда. До суду звернулися, зокрема, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ігор Мосійчук ("Радикальна партія") і Віталій Купрій. На початку січня Супрун справді на виклики в суд не прийшла, бо отримала їх в останній момент.

Глузман пише, що Супрун шантажуватимуть кримінальними провадженнями, які або будуть, або вже є. Які саме він мав на увазі провадження – невідомо. Але так, в цілому дивні провадження щодо розтрати коштів вже є. Ось, наприклад, у грудні через, начебто, неправомірність проведених закупівель “Анакінри” Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Інкримінують статтю 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та незаконне привласнення чужого майна. Відверто кажучи, склад тут взагалі дуже дивний: ліки – закуплені, оплачені, привезені, споживаються пацієнтами. Наявність цих ліків повністю перевірена на місцях,

– сказала юристконсультант Євгенія Фердман.

Також в листі Семен Глузман "зовсім конфіденційно" розповідає, що Юрій Луценко мав зустріч із Уляною Супрун про діяльність Сергія Шума, який у команді МОЗу відповідає за реформу психіатрії. І що ГПУ, значить, "розробляє" Шума з "усіма атрибутами".

Звідки Глузман таке може знати? Його поєднують теплі стосунки із заступником Луценка – головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом. Сам Глузман називає його "своїм давнім знайомим". Ну а Матіос поділяє критичне ставлення Глузмана до Уляни Супрун. Отже, є багато причин ставитись до цього конфіденційного листа цілком серйозно. Офіційної реакції від Міністерства охорони здоров’я не було жодної, хоча журналістам і обіцяли.

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Натомість вже з’явилася реакція Президента України Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, які наголосили, що вони підтримують Уляну Супрун.

Чи можна вірити листу про наказ відсторонити Супрун: дивіться відео