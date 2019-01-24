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      Психіатрам розіслали листи про наказ Порошенка звільнити Супрун

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      Психіатрам розіслали лист про наказ Порошенка звільнити Супрун
      Психіатрам розіслали лист про наказ Порошенка звільнити Супрун / Фото з відкритих джерел

      Керівники психіатричних установ отримали дивні електронні листи від президента Асоціації психіатрів України Семена Глузмана. В них йдеться, що Петро Порошенко наказав відправити у відставку виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

      Видрук електронного листа BIHUS.Info надав один з адресатів, попросивши про анонімність. Сам Глузман підтвердив, що дійсно провів цю розсилку.

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      Відставка начебто погоджена із прем'єром Володимиром Гройсманом.

      Президент прийняв рішення про зміщення Супрун. Саме тому в суд пішли позовні заяви від депутатів. І суд викликає Супрун. Але вона ігнорує ці запрошення. Її зміщення погоджене з Гройсманом. Якщо вона не погодиться піти в такій ситуації, буде відкрито (або вже відкрито) кримінальну справу у зв’язку зі зникненням грошей, призначених для закупки медикаментів. Це розкрила Рахункова палата,
      – йдеться у листі.

      У листі вказано, хто очолить Міністерство охорони здоров'я після Супрун. А одним із заступників міністра, радше за все, буде психіатр. При цьому автор уточнює, що це буде не він сам.

      "Вже погоджена кандидатура наступного міністра. Я з ним знайомий і неодноразово обговорював необхідні кроки. Він все розуміє і називає своє майбутнє призначення стратою на електричному стільці", – зазначив автор листа. 

      Лист психіатрам відправлений з електронної пошти Асоціації психіатрів України, президентом якої є Семен Глузман.

      Хто такий Семен Глузман? Лікар-психіатр та правозахисник. Від 1991 року обіймає посаду президента Асоціації психіатрів України. Що цікаво, Глузман є постійним критиком діяльності Уляни Супрун. Під час форуму, який організувала голова комітету парламенту з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець, він заявив, що "необхідно просити й вимагати у влади, щоб призначення міністра проходило після консультацій з медспільнотою".

      Хто така Уляна Супрун: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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