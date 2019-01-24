Психиатрам разослали письмо о приказе Порошенко уволить Супрун

Руководители психиатрических учреждений получили странные письма от президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана. В них говорится, что Петр Порошенко приказал отправить в отставку исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Распечатка электронного письма BIHUS.Info предоставил один из адресатов, попросив об анонимности. Сам Глузман подтвердил, что действительно провел эту рассылку.

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Отставка якобы согласована с премьером Владимиром Гройсманом.

Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата,

– говорится в письме.

В письме указано, кто возглавит Министерство здравоохранения после Супрун. А одним из заместителей министра, скорее всего, будет психиатр. При этом автор уточняет, что это будет не он сам.

"Уже согласована кандидатура следующего министра. Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение казнью на электрическом стуле", – отметил автор письма.



Лист психіатрам від Глузмана



Письмо об отставке Супрун

Письмо психиатрам отправлено с электронной почты Ассоциации психиатров Украины, президентом которой является Семен Глузман.

Кто такой Семен Глузман?Врач-психиатр и правозащитник. С 1991 года занимает должность президента Ассоциации психиатров Украины. Что интересно, Глузман является постоянным критиком деятельности Ульяны Супрун. Во время форума, который организовала глава комитета парламента по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, он заявил, что "необходимо просить и требовать у власти, чтобы назначение министра проходило после консультаций с медсообществом".

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео