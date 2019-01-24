18:44
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Психиатрам разослали письмо о приказе Порошенко уволить Супрун

      200 Читати новину українською
      Психиатрам разослали письмо о приказе Порошенко уволить Супрун
      Психиатрам разослали письмо о приказе Порошенко уволить Супрун / Фото из открытых источников

      Руководители психиатрических учреждений получили странные письма от президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана. В них говорится, что Петр Порошенко приказал отправить в отставку исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

      Распечатка электронного письма BIHUS.Info предоставил один из адресатов, попросив об анонимности. Сам Глузман подтвердил, что действительно провел эту рассылку.

      Читайте также: Война Амосовой и Супрун: сколько еще продлится восстановление старых-новых ректоров медуниверситетов

      Отставка якобы согласована с премьером Владимиром Гройсманом.

      Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата,
      – говорится в письме.

      В письме указано, кто возглавит Министерство здравоохранения после Супрун. А одним из заместителей министра, скорее всего, будет психиатр. При этом автор уточняет, что это будет не он сам.

      "Уже согласована кандидатура следующего министра. Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение казнью на электрическом стуле", – отметил автор письма.

      листи
      Лист психіатрам від Глузмана

      лист
      Письмо об отставке Супрун

      Письмо психиатрам отправлено с электронной почты Ассоциации психиатров Украины, президентом которой является Семен Глузман.

      Кто такой Семен Глузман?Врач-психиатр и правозащитник. С 1991 года занимает должность президента Ассоциации психиатров Украины. Что интересно, Глузман является постоянным критиком деятельности Ульяны Супрун. Во время форума, который организовала глава комитета парламента по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, он заявил, что "необходимо просить и требовать у власти, чтобы назначение министра проходило после консультаций с медсообществом".

      Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 147
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 5438
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 381
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 550
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2436
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Карпаты официально объявили о назначении нового главного тренера
       13 января , 18:26
      Защитник сборной Украины официально подписал контракт с клубом испанской Примеры
       13 января , 22:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук