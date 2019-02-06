00:49
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, 5 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Письмо о приказе отстранить Ульяну Супрун: соответствует ли он действительности

      31 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / Podrobnosti.mk.ua

      К журналистам попало очень конфиденциальное письмо от президента Ассоциации психиатров Семена Глузмана к руководителям психиатрических заведений, в котором он сообщил о решении Порошенко уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

      В письме Глузман рассказывает узкому психиатрическому кругу, что наконец Порошенко решил уволить Ульяну Супрун и уже даже известно, кто возглавит Министерство здравоохранения вместо нее.

      Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов,
      – говорится в письме.

      Но стоит отметить, что Семен Глузман – известный и влиятельный психиатр, диссидент и ярый критик Супрун и ее команды. "Она – разрушитель. Неграмотный, эмоционально зависимый... Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать и не знает, что такое диалог", – говорил он.

      Читайте также: Почему суд отстранил Ульяну Супрун с должности исполняющей обязанности руководительницы Минздрава

      Письмо, которое он разослал – это не публичное заявление, это сообщение 40 лицам. В нем несколько раз написано, что информация – "конфиденциальная". Она вообще никогда не была предназначена для публикации. Когда журналисты у Глузмана об этом письме спросили, он был очень удивлен.

      Почему это важно? Потому что вещи, о которых сообщают конфиденциально, узкому кругу своих единомышленников, как правило, значительно правдивее, чем публичные заявления. Это – не публичное давление заявлениями, не попытка дискредитации или пиара. Это – информация для своих. И она, как правило, значительно ценнее.

      Насколько информация из письма соответствует реальному миру?

      О жалобах депутатов и Счетной Палаты в суд: да, правда. В суд обратились, в частности, нардепы Сергей Власенко ( "Батькивщина"), Игорь Мосийчук ( "Радикальная партия") и Виталий Куприй. В начале января Супрун действительно на вызовы в суд не пришла, потому что получила их в последний момент.

      Глузман пишет, что Супрун будут шантажировать уголовным производствами, которые либо будут, или уже есть. Какие именно он имел в виду производства – неизвестно. Но так, в целом странные производства по растрате средств уже есть. Вот, например, в декабре за, якобы, неправомерность проведенных закупок "анакинры" Нацполиция открыла уголовное производство.

      Инкриминируют статью 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества. Откровенно говоря, состав здесь вообще очень странный: лекарства – закуплены, оплачены, привезены, потребляются пациентами. Наличие этих лекарств полностью проверена но местах,
      – сказала юристконсультант Евгения Фердман.

      Также в письме Семен Глузман "совсем конфиденциально" рассказывает, что Юрий Луценко встретился с Ульяной Супрун о деятельности Сергея Шума, который в команде Минздрава отвечает за реформу психиатрии. И что ГПУ, значит, "разрабатывает" Шума со "всеми атрибутами".

      Откуда Глузман такое может знать? Его связывают теплые отношения с заместителем Луценко – главным военным прокурором Анатолием Матиосом. Сам Глузман называет его "своим давним знакомым". Ну а Матиос разделяет критическое отношение Глузман к Ульяне Супрун. Итак, есть много причин относиться к этому конфиденциальному письму вполне серьезно. Официальной реакции от Министерства здравоохранения не было ни одной, хотя журналистам и обещали.

      Читайте также: Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться

      Зато уже появилась реакция Президента Украины Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, которые отметили, что они поддерживают Ульяну Супрун.

      Можно ли верить письму о приказе отстранить Супрун: смотрите видео

       

      blog_ava
      Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика
      5 февраля
      167952
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Судьи Расследования Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
      5 февраля , 23:04 Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
      207
      Крымская черная дыра
      5 февраля , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 821
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      5 февраля , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 32
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      5 февраля , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 219
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      5 февраля , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 342
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 28 декабря: резкое подорожание доллара и евро продолжается
       28 декабря 2016 , 08:30
      Азаров: Украинским банкам можно доверять
       4 февраля 2012 , 18:29 10
      Уникальные проекты ЗАЗ 60-х годов, которые так и не увидели свет, показали на фото
       30 августа 2018 , 18:15
      Geely анонсировала автомобили с искусственным интеллектом
       12 октября 2018 , 10:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук