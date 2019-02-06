Письмо о приказе отстранить Ульяну Супрун: соответствует ли он действительности

К журналистам попало очень конфиденциальное письмо от президента Ассоциации психиатров Семена Глузмана к руководителям психиатрических заведений, в котором он сообщил о решении Порошенко уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

В письме Глузман рассказывает узкому психиатрическому кругу, что наконец Порошенко решил уволить Ульяну Супрун и уже даже известно, кто возглавит Министерство здравоохранения вместо нее.

Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов,

– говорится в письме.

Но стоит отметить, что Семен Глузман – известный и влиятельный психиатр, диссидент и ярый критик Супрун и ее команды. "Она – разрушитель. Неграмотный, эмоционально зависимый... Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать и не знает, что такое диалог", – говорил он.

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Письмо, которое он разослал – это не публичное заявление, это сообщение 40 лицам. В нем несколько раз написано, что информация – "конфиденциальная". Она вообще никогда не была предназначена для публикации. Когда журналисты у Глузмана об этом письме спросили, он был очень удивлен.

Почему это важно? Потому что вещи, о которых сообщают конфиденциально, узкому кругу своих единомышленников, как правило, значительно правдивее, чем публичные заявления. Это – не публичное давление заявлениями, не попытка дискредитации или пиара. Это – информация для своих. И она, как правило, значительно ценнее.

Насколько информация из письма соответствует реальному миру?

О жалобах депутатов и Счетной Палаты в суд: да, правда. В суд обратились, в частности, нардепы Сергей Власенко ( "Батькивщина"), Игорь Мосийчук ( "Радикальная партия") и Виталий Куприй. В начале января Супрун действительно на вызовы в суд не пришла, потому что получила их в последний момент.

Глузман пишет, что Супрун будут шантажировать уголовным производствами, которые либо будут, или уже есть. Какие именно он имел в виду производства – неизвестно. Но так, в целом странные производства по растрате средств уже есть. Вот, например, в декабре за, якобы, неправомерность проведенных закупок "анакинры" Нацполиция открыла уголовное производство.

Инкриминируют статью 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества. Откровенно говоря, состав здесь вообще очень странный: лекарства – закуплены, оплачены, привезены, потребляются пациентами. Наличие этих лекарств полностью проверена но местах,

– сказала юристконсультант Евгения Фердман.

Также в письме Семен Глузман "совсем конфиденциально" рассказывает, что Юрий Луценко встретился с Ульяной Супрун о деятельности Сергея Шума, который в команде Минздрава отвечает за реформу психиатрии. И что ГПУ, значит, "разрабатывает" Шума со "всеми атрибутами".

Откуда Глузман такое может знать? Его связывают теплые отношения с заместителем Луценко – главным военным прокурором Анатолием Матиосом. Сам Глузман называет его "своим давним знакомым". Ну а Матиос разделяет критическое отношение Глузман к Ульяне Супрун. Итак, есть много причин относиться к этому конфиденциальному письму вполне серьезно. Официальной реакции от Министерства здравоохранения не было ни одной, хотя журналистам и обещали.

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Зато уже появилась реакция Президента Украины Петра Порошенко и Владимира Гройсмана, которые отметили, что они поддерживают Ульяну Супрун.

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