Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. Заметим, что речь идет о российском оппозиционном издании "Медуза", которое базируется в Латвии.

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Как отреагировали в МИД

Российское издание "Медуза" запустило рекламную кампанию с использованием кадров войны в Украине. Известно, что разработкой такой рекламы для "Медузы" бесплатно занималось берлинское агентство Lure.

Как отметили в украинском дипломатическом ведомстве, подобное использование трагедии нашего государства, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, является полным позором.

Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza,

– говорится в сообщении.

Представитель МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился.

"Мы также убеждены, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений", – резюмировали в ведомстве. Заметим, что берлинское агентство убрало из соцсетей рекламное видео "Медузы" с кадрами войны. Однако пост о рекламе на улицах городов так и остается.