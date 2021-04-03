Украинский нардеп и кум Путина Виктор Медведчук дал интервью российскому телеканалу "Звезда", который курирует Минобороны России. Материал опубликовали 1 апреля.

В интервью Медведчук заверил, что его политика будет оставаться такой же, как и раньше.

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Важно напомнить, что вещание канала "Звезда" запрещено в Украине с 2014 года. Однако это не первый случай, когда нардеп появляется в эфире пропагандистов, он это делает довольно часто. Например, в феврале 2021 года Медведчук дал интервью каналу "Россия 1".



Интервью Медведчука каналу "Звезда" / Скриншот с сайта

Санкции против Медведчука: что надо знать

19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. СБУ подчеркнула, что они могут быть причастны к финансированию терроризма.

Ранее СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Его 3 телеканала заблокировали.

Кроме того, под ограничения попала жена Козака Наталья Лавренюк, которой вместе с Марченко принадлежит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России.



Санкции против Медведчука и Козака / инфографика 24 канала