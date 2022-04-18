Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эфире 24 канала.

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Медведчук не нужен России

По его словам, для Кремля Медведчук не так уж ценен, для России он уже отработанный материал.

Он был интересен в качестве такого теневого руководителя и знатока элиты Украины. Медведчук многое знает, он участник всех политических процессов, которые были в Украине последние 30 лет,

– подчеркнул эксперт.

Тарас Загородний говорит, что Виктор Медведчук занимался выстраиванием или коррумпированием в интересах России, финансированием партий, движений и т.д.

По информации эксперта, Медведчук и так уже начал "подавать на милость" еще в конце 2021 года.

"Почему? Потому что было много недовольных его позицией (близостью к Кремлю – 24 канал), прежде всего, в России. В ОПЗЖ тоже не все были довольны тем, что Медведчук появился в качестве одного из акционеров партии, потому что его же навязали из Москвы", – сказал эксперт.

Медведчук сам не хочет в Россию

Загородний уверен, что теперь Виктор Медведчук совсем никому не нужен.

Думаю, что Медведчуку очень не хочется попадать в Россию, потому что это не цивилизованная Украина. Там будут задавать неприятные вопросы и довольно неприятным способом,

– добавил эксперт.

Может ли Медведчук быть полезен Украине? По мнению эксперта, он, скорее всего, может быть полезен украинским властям в качестве этакого "багажа знаний, инсайтов". Возможно также может быть интересным, например, американцам.

Могут ли обменять Медведчука? На этот вопрос Загородний ответил, что вряд ли, особенно в таких масштабах, как он предложил. "Медведчука могут обменять, только если россияне пойдут на принцип – "мы не бросаем своих", потому что он кум Путина и Медведева", – сказал он.

Медведчук действительно очень не хочет в Россию, – Загородний

К слову, Медведчук выступил с просьбой к Владимиру Зеленскому и Путину. Пророссийский нардеп попросил обменять его на жителей и защитников Мариуполя. Соответствующее обращение 18 апреля было опубликовано Службой безопасности Украины.