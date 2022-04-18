Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в ефірі 24 каналу.

До теми Сумніваюся, що Кремль піде на це – Подоляк про обмін Медведчука на героїв Маріуполя

Медведчук не потрібен Росії

За його словами, для Кремля Медведчук є не такий вже цінним для Росії, він вже відпрацьований матеріал.

Він був цікавий у якості такого тіньового керівника і знавця еліти України. Медведчук багато чого знає, він учасник всіх політичних процесів, які були в Україні останні 30 років,

– наголосив експерт.

Тарас Загородній каже, що Віктор Медведчук займався вибудовуванням або корумпуванням в інтересах Росії, фінансуванням партій, рухів тощо.

За інформацією експерта, Медведчук і так вже почав "подавати на милість" ще наприкінці 2021 році.

"Чому? Бо було багато незадоволений його позицією (близькістю до Кремля – 24 канал), перш за все, в Росії. В ОПЗЖ теж не всі були задоволені тим, що Медведчук з'явився в якості одного з акціонерів партії, бо його ж нав’язали з Москви", – сказав експерт.

Медведчук сам не хоче в Росію

Загородній переконаний, що тепер Віктор Медведчук зовсім нікому не потрібен.

Думаю, що Медведчуку дуже не хочеться потрапляти в Росію, бо це не цивілізована Україна. Там будуть ставити неприємні запитання і в досить неприємний спосіб,

– додав експерт.

Чи може Медведчук бути корисним Україні? На думку експерта, він, скоріше за все, може бути корисний українській владі в якості такого собі "багажа знань, інсайтів". Можливо також може бути цікавим, наприклад, американцям.

Чи можуть обміняти Медведчука? На це питання Загородній відповів, що навряд, особливо в таких масштабах, як він запропонував. "Медведчука можуть обміняти, лише якщо росіяни підуть на принцип – "ми не кидаємо своїх", бо він є кумом Путіна і Медвєдєва", – сказав він.

Медведчук насправді дуже не хоче в Росію, – Загородній



До слова, Медведчук виступив із проханням до Володимира Зеленського та Путіна. Проросійський нардеп попросив обміняти його на жителів і захисників Маріуполя. Відповідне звернення 18 квітня опублікувала Служба безпеки України.