Журналисты получили копии внутренних документов с компьютера соратника Виктора Медведчука. Среди этих файлов есть упоминания о доле Медведчука в консорциуме ЕДАПС, долгое время монополизировавшему сферу защищенной печати в Украине. А также о том, что у Медведчука были доли в украинских газодобывающих компаниях "Нафтогаздобыча" и "Укрнефтебурения". Но о его попытке принять участие в приватизации "Криворожстали".

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Консорциум ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система) создан в Украине в 2004 году. В это время Виктор Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы. В партнерство с частными фирмами вошло МВД, заключило с консорциумом генеральный контракт на пять лет и начало отдавать государственные заказы. С тех пор ЕДАПС надолго монополизировал сферу изготовления паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и других документов.

В полученных документах говорится, что Медведчук из-за трастовых схем имел 20-процентную долю в ЕДАПСе. Медведчук получил долю в консорциуме ЕДАПС через цепь фирм STAPRELA HOLDINGS (Кипр) – FOILS OVERSEAS (Невис) – ТRUSТСОR OVERSEAS (Невис). Пока эти фирмы кум путина контролирует через свою жену Оксану Марченко.

Структура собственности компаний, образовавших консорциум ЕДАПС, не позволяет проверить, указаны ли в схеме фирмы Медведчука-Марченко среди бенефициаров консорциума сейчас. Однако точно можно говорить, что все три фирмы (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, TRUSTSORE OVERSEAS) Медведчук задекларировал в 2019 и 2020 годах, когда стал народным депутатом Украины.

Напомним, в 2021 году ЕДАПС вернулся по государственным заказам Украины и получил контракт на 400 миллионов гривен.

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