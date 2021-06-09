Такую информацию из собственных источников сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Также руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус рассказал, какие выводы стоит сделать из "пленок Медведчука".

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Об освобождении пленных

Арестович: Объединенный центр, который занимается судьбами пропавших без вести пленных, был создан в 2014 году. То, что происходило в 2014 году – большой вопрос. Сегодня (9 июня – 24 канал) дискутировал с представителями этого центра.

Я спросил, сколько людей освободил Медведчук. Они сказали, что не могут назвать (количества – 24 канал). И вот один из высокопоставленных сказал, что у него впечатление, что при его содействии не освободили ни одного человека.

Помните легенду, что якобы его (Медведчука – 24 канал) поставили, чтобы он освобождал пленных "пачками"? Это игра, якобы давайте ради удачной синхронизации с политическим процессом освободим позже пленного, которого пытают.

О Порошенко на "пленках Медведчука"

Бигус: Там (в расследованиях – 24 канал) нет разговоров с другими собеседниками. Откровенно говоря, у меня есть несколько гипотез на этот счет. Я так понимаю, что кроме того, что есть на записях тех телефонов, которые писались, была еще и защищенная линия, которая в разговорах время от времени упоминается. Возможно, поэтому.

Арестович: Порошенко был, наверное, очень осторожным. Я думаю, что он (разговор – 24 канал) где-то там есть.

Справка. В последнем выпуске "Наших денег" говорится о том, что Медведчука привлекли к обмену пленных с помощью Порошенко. Также в "пленках" Медведчук, общаясь с Кремлем, называет неизвестное лицо "наш главный". Подозревают, что имеется в виду Порошенко.

О "пленках Медведчука"

Бигус: если двумя словами, то ничего нового. Странно говорить "ничего нового" о такой громкой истории. Однако те, кто следил и интересовался событиями в те годы, могли все истории (увидеть – 24 канал) в предположениях от 2014 – 2017 годов. Парадокс этого цикла в том, что он добавляет, показывает, дает возможность прикоснуться к тому, как это происходило. Однако он ничего принципиально нового для тех, кто следил, не несет.

Я до того как начал прослушивать записи, ожидал, что мир перевернется. Оно (расследование – 24 канал) детализирует, придает красок, передает ощущения и эмоции происходившего. Однако чего-то нового не открывает.

Важно! Журналисты Bihus.Info выпустили 4 части "пленок Медведчука". Всех их можно просмотреть здесь.

"Что это было?" с Сергеем Лещенко, Алексеем Арестовичем и Денисом Бигусом: видео