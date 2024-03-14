Так, после того, как Киевский окружной админсуд отказал Медведчуку, тот обжаловал это решение в апелляции. Об этом общественной инициативе "Игла" стало известно из текста судебного решения.

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Почему адвокаты требуют изменить закон "Об адвокатуре" и при чем здесь Медведчук

Медведчука лишили права на занятие адвокатской деятельностью по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, к которой обращались адвокаты Илья Костин и Роман Тытыкало.

Однако он хочет вернуть себе право быть адвокатом.



Постановление суда / "Игла"

Должны осознавать, что в Ассоциации адвокатуры до сих пор действует монополия соратников Медведчука и эту монополию возглавляет Лидия Изовитова. В отчете Еврокомиссии прямым текстом написано, что мы должны менять законодательство об адвокатуре. Напоминаю всем, что оно было создано во времена предателя Януковича и его приспешник Портнов очень радовался закону "Об адвокатуре",

– сообщили адвокаты.

Они заявили, что этот закон позволяет соратникам Медведчука с 2012 года держать в заложниках всех адвокатов.

Почему это угрожает и судебной реформе

Илья Костин и Роман Тыкало отметили, что учитывая то, что именно адвокатура дает кадры в прокуратуру и суды, то есть угроза и для судебной реформы.

Изменить закон – это задача профильного комитета, который возглавляет Денис Маслов, но они этот процесс даже не начинали,

– добавил адвокат Костин, который пошел добровольно служить в ВСУ.

К слову, ранее общественная инициатива "Игла" исследовала связи телеграмм-каналов и обнаружила кремлевскую сеть, которая дискредитирует судебную реформу и общественных сектор, который контролирует ее проведение.

Больше всего репостов в этой сети у адвоката Ростислава Кравца, который появился 14 марта в программе "Завтрак 1+1". Ранее в эту же программу приглашали нардепа Александра Дубинского, что вызвало возмущение медиасообщества.

Напомним, что Дубинского обвиняют в государственной измене.