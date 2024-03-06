Одиозный Виктор Медведчук пытается через суд вернуть себе украинский паспорт и депутатский мандат. Это удалось установить журналистам в ходе расследования.

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Он утверждает, что это нарушает Конституцию

Медийщики установили, что через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд. Таким образом он пытался добиться возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей. Бывший депутат пытался убеждать, что указ Зеленского был издан "с нарушением Конституции".

Сейчас рассмотрение его иска приостановлено. Также Медведчук пытался восстановить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале 2024 года суд ему отказал.

По мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко маловероятно, что судьи пойдут на возвращение мандата или гражданства Медведчуку.

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