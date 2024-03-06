Одиозный Виктор Медведчук пытается через суд вернуть себе украинский паспорт и депутатский мандат. Это удалось установить журналистам в ходе расследования.
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Он утверждает, что это нарушает Конституцию
Медийщики установили, что через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд. Таким образом он пытался добиться возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей. Бывший депутат пытался убеждать, что указ Зеленского был издан "с нарушением Конституции".
Сейчас рассмотрение его иска приостановлено. Также Медведчук пытался восстановить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале 2024 года суд ему отказал.
По мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко маловероятно, что судьи пойдут на возвращение мандата или гражданства Медведчуку.
Медведчук вносил коррективы в планы ФСБ о том, как действовать в Украине
- Предателя Виктора Медведчука украинским спецслужбам удалось задержать в апреле 2022 года. Тогда СБУ выяснила, как кум Путина корректировал работу и планы ФСБ в отношении Украины.
- О деталях дела Медведчука рассказал председатель СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужбист". По его словам, предатель сотрудничал с резидентом "Профессором", у которого на связи стояли другие российские агенты.
- Малюк в интервью подчеркнул, что кум Путина работал бок о бок с 5-й службой ФСБ России. У них существовал план под названием "Луч", в который и вносил коррективы Медведчук.