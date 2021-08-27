Разом з ними в російському списку санкцій тепер 922 громадянина України. Як же так вийшло, що такі відомі члени проросійської партії, яку очолює сам кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, опинилися в списку ворогів російської держави?

К теме В новом санкционном списке России оказались пророссийские Сергей и Юлия Левочкины

Кремль ніяк не пояснив своє рішення. Тому офіційних причин такого удару по Льовочкіну ми не знаємо. Але здогадатися, чому він нарвався на санкції, не складно. Як відомо, партія "ОПЗЖ" не є монолітною політичною силою, а складається з декількох груп впливу. Одна з них підконтрольна Медведчуку, інша – олігархам Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну.

Відносини між кланами в "ОПЗЖ" є складними

Формально обличчям цієї групи є Юрій Бойко. Відносини між двома кланами – непрості. Хоча члени проросійського табору і не афішують свої внутрішні розбіжності, приховати їх також не вдається.

Бойко і Льовочкін конкурують з Медведчуком за контроль над партією. А останнім часом, після того, як у кума Путіна з'явилися проблеми з законом, а його медіаімперія була розгромлена, позиції Льовочкіна і Бойка посилилися.

Побачивши, що позиції Медведчука похитнулися, Кремль змушений був втрутитися таким незграбним чином, щоб підтримати виразника своїх інтересів, і дати зрозуміти, що працювати готовий тільки з ним.

Якщо ж контроль над партією перейде групі Бойко – Льовочкіна – Фірташа, Москва очевидно відмовиться від підтримки цієї політичної сили. Саме так можна розцінити сигнал з Росії. Бойку і Льовочкіну Кремль не довіряє.

Санкціями Росії Медведчук зачищає поле від конкурентів

Не виключено, що ввести санкції проти однопартійців попросив Путіна сам Віктор Медведчук, щоб запобігти їхнім спробам "віджати" партію "ОПЗЖ" під себе. У всякому разі, раніше інші проросійські політики вже звинувачували його в тому, що за допомогою санкцій Медведчук зачищає проросійське електоральне поле від своїх конкурентів.



Ввести санкції Путіна переконував Медведчук / Фото TASS

Наприклад, раніше відкрито заявляв про те, що Медведчук переконав Путіна ввести проти нього санкції, політик Євген Мураєв. Медведчук розуміє, що не може чесно конкурувати в боротьбі за електорат, і змушений за допомогою Кремля збивати своїх же однодумців.

Організувавши чергові санкції, кум Путіна нагадує, що саме він головний проросійський політик. Саме він спілкується з Путіним та має його підтримку. Решту Кремль не визнає. І видає їм щось на зразок чорної мітки.

Що чекає на "ОПЗЖ" далі

Проте санкції проти депутатів "ОПЗЖ" все ж сильно б'ють по іміджу головною проросійської партії України. Адже пояснювати електорату ці санкції з боку Росії політсилі все одно доведеться.

Якщо Льовочкін під санкціями Росії заслужено, то чому він не виключений з партії і з фракції? Як, маючи в своїх лавах таких людей, "ОПЗЖ" збирається налагоджувати обіцяний діалог з Росією?

Адже виходить, що Москва відкрито висловлює недовіру партії, яка позиціює себе як проросійська. Що буде далі з Бойком, який є найближчим партнером Льовочкіна? Адже це фактично чорна мітка і йому, колишньому кандидату в президенти України.

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Якщо ж санкції ввели незаслужено, то тоді тим більше не зрозуміло, як "ОПЗЖ" збирається домовлятися з Москвою, яка вже б'є по своїх, щоб чужі боялися? Загалом, чим далі – тим на проросійському фланзі все складніше. І схоже, що справа йде до розколу "ОПЗЖ". Очевидно, доля цієї політичної сили проясниться ближче до виборів.