В новом санкционном списке оказались нардепы из пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия и Сергей Левочкины.

Важно Россия обещала отомстить, но нас это не остановит, – Кулеба прокомментировал санкции Кремля

В общем санкции наложили на еще 73 гражданина Украины. Таким образом список увеличился с 849 человек до 922. Причины, по которым Россия ввела санкции против пророссийских нардепов ВР, неизвестны.

Что известно о новых санкциях Кремля

Экономические ограничения Россия ввела 20 августа. Произошло это как раз после заседания СНБО, на котором ввели санкции против российских пропагандистов. Поэтому, таким образом ответили на ограничения со стороны Украины.

В санкционный список попали более 70 украинцев, в частности:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

И даже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Но ни Данилов, ни Кулеба не переживают из-за ограничений России. Даже наоборот – секретарь СНБО назвал их высшим отличием.

Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства,

– написал секретарь СНБО.

Данилов пообещал оправдать "высокое доверие" и делать еще больше в должности.