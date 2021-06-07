Такое мнение высказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он также отметил, что доверие украинцев к власти увеличила борьба с олигархами, громкие заявления и активизация "Большой стройки".
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"Украинец это замечает и реагирует. Если Медведчук будет ходить в парламент дальше, конечно, украинец разочаруется и в решении о санкциях, и в президенте Владимире Зеленском", – заверил Антипович.
По его словам, ситуация с рейтингом будет стабильной, однако, если Медведчук будет под домашним арестом и в дальнейшем, а следствие будет работать.
Это определенные действия, которые продолжаются, а значит – власть работает,
– пояснил социолог.
Он также добавил, что есть сферы, в которых люди не видят действенных шагов. В частности, это борьба с коррупцией и экономический рост.
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Один из крупнейших запросов – борьба с олигархами.
"Их никто не любит. Украинец готов у олигарха забрать все. В этом плане украинец если не коммунист, то социалист точно", – сказал Антипович.
Однако, по мнению социолога, власть должна организовать определенный порядок и правила, в которых будет работать большой и сверхбольшой бизнес.
Вопрос монополизации рынков, чрезвычайно больших наценок, избежания налогов. Эта тема влечет за собой борьбу с коррупцией и пополнение бюджета – а это ожидаемые улучшения экономического положения государства,
– отметил социолог.
Антипович также отметил, что граждане надеются на улучшение своего материального положения. В частности, снижение тарифов и цен.
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