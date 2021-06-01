Наиболее высоко украинцы оценили действия власти по обеспечению свободы слова и укреплению обороноспособности страны. Эти сферы получили 2,9 из 5 баллов.

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Как власть решает проблемы

Украинцы могли оценить действия власти в конкретной сфере по 5-балльной шкале, где 1 – самый низкий балл. Однако больше 2,9 балла не получила ни одна из сфер.

Обеспечение свободы слова – 2,9 балла;

укрепление обороноспособности страны – 2,9;

обеспечение демократии – 2,8;

обеспечение межнационального согласия в обществе – 2,7;

обеспечение прав и свобод граждан – 2,7;

внешняя политика – 2,7;

улучшение международного имиджа Украины – 2,7;

образование – 2,5;

противодействие распространению коронавируса – 2,5%;

обеспечение стабильности в обществе – 2,3%;

соблюдение законности государственными служащими – 2,2;

оплата труда – 2,2;

здравоохранение – 2,2;

социальная защита (выплаты, пособия, субсидии и т.п.) – 2,2;

пенсионное обеспечение – 2,1;

улучшение экономического положения страны – 2,1;

повышение уровня благосостояния граждан – 2;

уменьшение влияния олигархов – 1,9;

борьба с коррупцией – 1,8;

уровень цен и тарифов – 1,6.

Так, согласно опросу, власть посредственно обеспечивает демократию, права и свободы населения и проводит внешнюю политику.