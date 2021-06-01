Наиболее высоко украинцы оценили действия власти по обеспечению свободы слова и укреплению обороноспособности страны. Эти сферы получили 2,9 из 5 баллов.

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Как власть решает проблемы

Украинцы могли оценить действия власти в конкретной сфере по 5-балльной шкале, где 1 – самый низкий балл. Однако больше 2,9 балла не получила ни одна из сфер.

  • Обеспечение свободы слова – 2,9 балла;
  • укрепление обороноспособности страны – 2,9;
  • обеспечение демократии – 2,8;
  • обеспечение межнационального согласия в обществе – 2,7;
  • обеспечение прав и свобод граждан – 2,7;
  • внешняя политика – 2,7;
  • улучшение международного имиджа Украины – 2,7;
  • образование – 2,5;
  • противодействие распространению коронавируса – 2,5%;
  • обеспечение стабильности в обществе – 2,3%;
  • соблюдение законности государственными служащими – 2,2;
  • оплата труда – 2,2;
  • здравоохранение – 2,2;
  • социальная защита (выплаты, пособия, субсидии и т.п.) – 2,2;
  • пенсионное обеспечение – 2,1;
  • улучшение экономического положения страны – 2,1;
  • повышение уровня благосостояния граждан – 2;
  • уменьшение влияния олигархов – 1,9;
  • борьба с коррупцией – 1,8;
  • уровень цен и тарифов – 1,6.

Так, согласно опросу, власть посредственно обеспечивает демократию, права и свободы населения и проводит внешнюю политику.

Что известно об опросе


Исследования проводилось в течение 21 – 26 мая методом интервью "лицом к лицу". В целом опросили 2017 совершеннолетних респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.