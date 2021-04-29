В сети появился вероятный разговор нардепа Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. Политики говорили, в частности, о формировании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Политики говорили о возмущении Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками. Медведчук сказал, что "они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители". По его словам, это "расстроило общественность в контактной группе". В частности, кум Путина назвал Леонида Кучму.

Важно Слили разговор Суркова и Медведчука: запись

Разговор Медведчука и Суркова о группе

Медведчук: И второе – по Контактной группе. Вот ее надо собрать там, завтра или после.

Сурков: Ага.

Медведчук: А вот они заявили, что теперь будут их представители, а не руководители. И это там возмутило местное сообщество в Контактной группе.

Сурков: Ага, так. Какое?

Медведчук: Ну, например, Кучму.

Сурков: Зубарова что ли? (Смеется).

Медведчук: Молодец! Как ты догадался? Слав, ты знаешь своих людей! (Смеется).

Сурков: Да-да (Смеется).

Медведчук: Ты понял, да?

Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать.

Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).

Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство.

Медведчук: Слушай, я не знаю, как с ними раньше встречались. У меня вопросы есть.

Сурков: Да, ну там, конечно, контакты Группы будут продолжаться. Однако они, во-первых, уполномоченных, правда, назначат и потом...

Медведчук: Слава, я же тебе просто объяснил, что у меня есть информация (Смеется).

Сурков: А я тебе не даю? Ты можешь сказать, если хочешь. Я же не тебе это объясняю. Я просто реагирую, так сказать, передаю это тем, с кем ты там общаешься. Тому…

Медведчук: Ну, да. Они мне сейчас будут звонить по этому поводу. Я передам.

Сурков: У нас чистая позиция – никаких здесь влияний нет. Они сейчас назначат людей уполномоченными, будет собираться группа. Более того, мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

Медведчук: А вообще даже тебе? Я понял.

Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

Аудио разговора Медведчука и Суркова:

Предыдущий слитый разговор

В феврале СМИ также обнародовали разговор Медведчука и Суркова с 2014 года. Тогда они говорили о поставках электроэнергии в Крым, а также о роли кума Путина в обмене пленными.

Заметим, Сурков был куратором Кремля по вопросам Украины. В январе 2020 он якобы покинул госслужбу из-за "изменения на украинском направлении". Служба безопасности Украины обвиняет Суркова в организации террористических актов в Киеве и Крыму.